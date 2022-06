Palermo-Padova, cambia l’orario. Dove vederla in tv

Inizierà domenica 12 giugno alle 21.15 e non alle 21 la gara di ritorno della finale promozione tra il Palermo e il Padova (and.1-0 per i rosanero). A dare l’annuncio è stato direttamente il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli che ha anche svelato che la partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. Il massimo dirigente della terza lega professionistica lo ha comunicato su Twitter (anticipando i comunicati ufficiali della Lega Calcio di Serie C), confermando anche le dirette di tutti gli altri broadcaster (Sky e Eleven Sports): “La finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo; spettacolo vero in Italia e nel mondo”, ha ammesso Ghirelli.