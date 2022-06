Palermo-Padova, c’è un dato da record dopo la finale playoff

Numeri da record per la finale di ritorno del playoff Serie C

Il Palermo fa festa dopo la finale playoff vinta contro il Padova . I rosanero di mister Baldini hanno conquistato la promozione in Serie B. Un traguardo meritato e festeggiato per tutta la notte. Ma oltre al risultato puramente sportivo, va sottolineato un altro traguardo assolutamente importante, quello legato ai tifosi.

Infatti, con 34.010 spettatori paganti la sfida di ieri sera fra Palermo e Padova al Renzo Barbera ha fatto registrare il nuovo record stagionale di presenze in Serie C. Come scrive TMW, la finale di ritorno del playoff che dava un posto per la Serie B ha stracciato ogni precedente dato relativo ai tifosi. Battuta la sfida del San Nicola nel corso della stagione regolare fra Bari e rosanero che il 24 aprile scorso aveva fatto registrare 25.872 spettatori paganti.