Palermo-Padova, la finale di ritorno playoff può essere spostata: il motivo

Una tra Padova e Palermo salirà in Serie B ma sulla data della finale di ritorno playoff c'è qualche dubbio. La gara potrebbe essere spostata

Redazione ITASportPress

Tutto è pronto, o quasi, per l'ultimo atto del playoff Serie C che vedrà una squadra tra Padova e Palermo essere promossa in Serie B dopo le lunghe fatiche della stagione. Nelle scorse ore sono state decise le date della finale che si disputerà in due sfide, quindi andata e ritorno anche se proprio per quest'ultima sembrano esserci dei problemi.

Se per la sfida d'andata, in casa del Padova, prevista per domenica 5 giugno alle 21 non ci saranno problemi con circa 8mila spettatori previsti di cui 1500 del Palermo, qualche problematica sembra poterci essere per la gara di ritorno la cui data è in bilico.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per la sfida che sarà decisiva al Renzo Barbera di Palermo del prossimo 12 giugno, dove la spinta dei tifosi sarà nettamente maggiore - circa 35 mila tifosi previsti -, ci sono dei dubbi. La data è in bilico a causa delle elezioni amministrative. Una situazione che mette una certa ansia dal punto di vista dell’ordine pubblico. Non è escluso quindi che la partita venga spostata anche se al momento non ci sarebbero ancora delle indicazioni sull'ipotetico nuovo giorno.