Palermo-Padova, le formazioni ufficiali

Posta in palio altissima questa sera allo Stadio Barbera stracolmo, per la finale promozione playoff di ritorno di Serie C che vedrà il Palermo ospitare il Padova dopo l'1-0 per i rosanero domenica scorsa all'Euganeo. La squadra di Baldini per festeggiare la B ha due risultati su tre mentre il Padova per l'impresa deve vincere con due reti di scarto. In caso di parità di risultato al 90' si andrà ai supplementari. Annunciate le formazioni ufficiali con i due tecnici che hanno sciolto le riserve. Calcio d'inizio alle 21.15.

Copertura televisiva, che sarà eccezionale per la categoria. Sul web ci sarà la consueta diretta su Eleven Sports, sul satellite Sky seguirà ancora l’evento come sta facendo da quando ha perso spazio in A, ma è soprattutto mamma Rai ad andare oltre. Per la prima volta una partita di Serie C sarà trasmessa su Rai 2, in prima serata: soddisfatta la richiesta di iniziare alle 21.15 per lasciar terminare il Tg2. Ne vale la pena. La solita serie tv americana della domenica sera può aspettare. Ma non solo. La Lega Pro ha dato il via libera anche alla trasmissione della partita in diretta su Rai Italia, quindi tutti gli italiani all’estero (palermitani, ma anche padovani, certamente) potranno gustarsi l’evento. Orgoglioso Francesco Ghirelli, presidente della C che a fine partita premierà i vincitori: «È una grande vetrina per la categoria e per la valorizzazione delle due città. Sono sicuro che lo spettacolo sarà all’altezza, con quel pubblico che riempirà il Barbera».