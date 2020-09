Palermo, Palazzi: “Per la B serve mentalità vincente. Bari e Ternana squadre e piazze blasonate”

Prime parole in sala stampa di Andrea Palazzi nuovo arrivato in casa Palermo con la formula del prestito. “Ho aspettato le scelte del Monza dopo aver vinto il campionato e ad agosto ho saputo di essere stato messo in uscita. Al ds Castagnini ho detto subito sì. Spero di fare il grande salto anche a livello personale in questo club anche perchè ho avuti diversi infortuni e voglio riscattarmi. Cercherò di fare bene con questa maglia visto che siamo una famiglia, e qui già mi trovo benissimo. Importante avere una mentalità vincente e provare a fare bene. Io gioco per vincere tutte le partite e il mister Boscaglia ha inculcato sempre questa mentalità alle sue squadre. Il girone C è difficile con club e piazze blasonate come Bari e Ternana ma proverò a spingere il Palermo in B al primo anno. Boscaglia mi ricorda Zeman che ho avuto a Pescara visto che ha una mentalità offensiva.”

