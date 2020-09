Colpo del Palermo che ha acquistato Jeremie Broh (23). Il centrocampista ex Cosenza e giovanili di Parma e Sassuolo è già sbarcato in città e oggi firmerà il suo nuovo contratto con il club rosanero che lo ha preso a titolo definitivo. Un ottimo rinforzo per mister Boscaglia che aveva una lacuna in mezzo al campo e il calciatore italiano di origini ivoriane è senza dubbio quel centrocampista centrale, ideale per un eventuale 4-2-3-1.