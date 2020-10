Palermo-Potenza in dubbio: l’ultima parola spetta alla Lega Pro

Palermo-Potenza non si giocherà a causa della positività di due calciatori rossoblu’ al Covid 19. Come si apprende la gara del “Renzo Barbera” è stata rinviata a data da destinarsi. Per la sicurezza di tutti i calciatori e dello staff, la compagine lucana non volerà da Napoli alla volta del capoluogo siciliano bloccata dall’Asl che ha posto un divieto all’imbarco della squadra. Nel caso in cui la Lega Pro decidesse invece che il Potenza con due “soli” contagiati dovrà comunque giocare ecco che la truppa rosso-blù dovra’ mettersi in movimento ed in viaggio in bus alla volta di Palermo e giocare domani.