Palermo, primo colpo: il francese Giron

Accontentato il mister Filippi che aveva richiesto un terzino con le caratteristiche di Giron

Primo acquisto del Palermo che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Il club rosanero ha trovato l'accordo con Maxime Giron terzino sinistro classe '94 la scorsa stagione al Bisceglie dove ha disputato tutte le partite anche l'amaro spareggio playout contro la Paganese deciso al 97' con un gol del campano Diop. Ma il calciatore francese adesso vuole dimenticare l'esito della sfida playout e pensare alla nuova stagione che sarà sicuramente con obiettivi diversi. Giron è già arrivato in città e dopo aver svolto le visite mediche, firmerà un contratto che lo legherà ai colori rosanero per le prossime stagioni. Il mister rosanero Giacomo Filippi è stato accontentato: aveva richiesto alla società un calciatore di piede sinistro per la fascia, visto che Crivello non ha dato garanzie tecniche. Giron dopo il sbarco nel capoluogo siciliano si è dichiarato «felicissimo di essere a Palermo» ma non ha rilasciato altre dichiarazioni prima dell’ufficialità del tesseramento.