Palermo, Saraniti: “Io sano come un pesce e ho fame di successi”

L’attaccante Andrea Saraniti a Palermo vuole riscattarsi dopo qualche stagione avara di gol. Il rosanero ha condiviso i suoi progetti in conferenza stampa dal ritiro di Petralia Sottana. “Sono orgoglioso di essere venuto finalmente dopo un lungo corteggiamento. Ai rosanero in D lo scorso anno ho detto no per questioni personali che poi ho chiarito con la società. Sarà un anno impegnativo ma sono tranquillo anche se non ho il posto assicurato. Mi adatto a qualsiasi ruolo in attacco e cercherò di dare una mano alla squadra. Non ho obiettivi per numero di gol ma quello che conta è dare tutto per questa maglia e vincere. Sto bene fisicamente e mi alleno al massimo essendo sano come un pesce. Inoltre ho voglia e fame di successi e posso sopportare la pressione di piazze importanti come Palermo. Il mister lo conosco da tempo e adesso sono contento di averlo qui come mio tecnico. E’ un onore e un privilegio avere lui come mio allenatore”.