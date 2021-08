Palermo, show in Coppa: 4-1 contro il Picerno

Buona prova dei siciliani che rifilano un secco 4-1 al Picerno.

Oggi ottima prova del Palermo, che nella Coppa Italia di Serie C batte per 4-1 il Picerno. C'è stato qualche momento di appannamento, ma nel complesso la squadra rosanero ha convinto.

PARTITA - La squadra siciliana dopo 13 minuti è già in vantaggio per 2-0, grazie alle marcature di Lancini e Floriano. Il Picerno però non ci sta grazie a De Ciancio fissa il punteggio sul momentaneo 2-1. Il Palermo però nella ripresa, grazie ai cambi trova nuovamente compattezza e segna altre due reti. Il terzo gol è realizzato da Luperini, mentre il quarto è siglato da Fella.