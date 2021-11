Palermo, squadra lanciata e il Bari non è più così lontano

Il Palermo è a -4 dalla capolista Bari

Dopo la pesante sconfitta dello scorso 17 ottobre contro la Turris, il Palermo ha cambiato marcia. Tre vittorie e un pareggio la dicono tutta sulla condizione ottima della squadra rosanero che adesso è seconda in classifica a pari punti con il Catanzaro e il Monopoli. Operazione aggancio alla seconda poltrona riuscita. Vincendo ad Andria con un gol per tempo, il Palermo ha ridotto a 4 le lunghezze di distacco dal Bari capolista e ha agganciato il Monopoli. Notte fonda, invece, per la Fidelis, sempre più ultima in classifica. «Giornata piuttosto favorevole dal punto dei risultati – ha detto il tecnico dei siciliani Giacomo Filippi - ma sono anche molto soddisfatto della prestazione che la mia squadra ha offerto contro un avversario ostico. La classifica? E’ ancora presto. Dobbiamo solo continuare a correre e giocare così». Il capocannoniere della squadra è Matteo Brunori con 5 gol ma il reparto avanzato è prolifico e Vella, Floriani e Soleri hanno messo a segno insieme 8 reti. Il Palermo adesso ospiterà il Potenza e potrebbe allungare almeno sul Catanzaro che sarà impegnato sul terreno della Turris. Per il Bari impegno facile contro il fanalino di coda Vibonese che mercoledì sarà di scena a Catania per il recupero della dodicesima giornata.