Il Palermo cambia la propria denominazione sociale. Dopo un anno passato tra i dilettanti in Serie D, la società di proprietà di Mirri e Di Piazza ha ufficializzato dopo l’assemblea dei soci il nuovo nome.

ADDIO SSD PALERMO

Niente più Ssd Palermo, da oggi la società di Viale del Fante si chiamerà Palermo F.C.: la decisione assunta dall’assemblea dei soci denota un ritorno al passato, tornando ad utilizzare la denominazione del Palermo di Renzo Barbera, prozio dell’attuale Presidente Dario Mirri. L’altra opzione per la società del capoluogo siciliano era rappresentata dal nome “Società Sportiva Palermo”, abbreviato S.S. Palermo.

IL LOGO

Molti tifosi palermitani vorrebbero tornare al logo utilizzato fino ad un anno fa. Sono tanti che non hanno mai apprezzato del tutto il restyling proposto dalla nuova società, e che avrebbero gradito il mantenimento dello stile precedente che aveva reso i colori rosanero famosi in Europa e non solo. La situazione però è complessa ed è legata a doppio nodo con le vicende giudiziarie inerenti all’Unione Sportiva Città di Palermo, che ancora sta vivendo un proprio iter giudiziario, il quale difficilmente vedrà la propria fine nei prossimi mesi. Per ora, dunque, i sostenitori dovranno “accontentarsi” di quel che passa il convento, in attesa di poter avere nuovamente a disposizione il vecchio simbolo tanto amato.

