Palermo, tifosi contro la Lega per l’esclusione del Catania

Striscione appeso all'esterno dello stadio Barbera

La rivalità tra Palermo e Catania esiste da sempre, ma c'è anche grande rispetto tra le rispettive tifoserie delle due più blasonate compagini calcistiche siciliane. E' successo in precedenza per le calamità naturali che hanno colpito le due città di unirsi, ma anche quando i club hanno perso la partita non sul campo ma per decisioni delle istituzioni. Dopo la esclusione dal campionato del Catania e la revoca dell'affiliazione, è stato appeso uno striscione la scorsa notte all'esterno dello stadio “Renzo Barbera” dai tifosi rosanero che si sono schierati contro la Lega che ha anche delle responsabilità sulle sventure del club rossazzurro. Ecco quanto scritto: “Lega incompetente, per voi il calcio non è della gente”. Gli stessi tifosi rosanero, sui social, hanno aggiunto che: “Quello prossimo del 16 aprile sarebbe stato un gran bel derby che speriamo già adesso di rivivere al più presto”.