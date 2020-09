Favola a lieto fine quella di Moses Odjer che è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo dopo qualche giorno di incertezze sull’operazione di mercato. Il club rosanero sui propri profili social ha siglato il passaggio in maglia rosanero dell’ex centrocampista del Catania che ha sottoscritto un contratto biennale: “Benvenuto in rosanero Moses Odjer”. Il calciatore lunedì sarà presentato in conferenza stampa insieme ai dirigenti del club rosanero.