Palermo, vicina la cessione a fondo estero

Il passaggio potrebbe avvenire nei prossimi mesi

Il Palermo potrebbe passare a un fondo estero. Lo ha confermato al quotidiano Repubblica il presidente rosanero Dario Mirri. Come riporta stadionews.it, sarebbero 40 i milioni che il fondo metterebbe sul piatto e da investire nei prossimi quattro anni per il progetto. “È gente che vuole investire nella società – dice Mirri a Repubblica – E questa è la garanzia più importante per noi, ma soprattutto per i tifosi che possono così essere sicuri che la società andrà nella mani di persone serie e dalle grandi capacità finanziarie. Forse mancano un paio di mesi o anche meno. Potrebbero volerci anche quindici giorni. Stiamo trattando e siamo in una fase decisiva e io sono fiducioso".