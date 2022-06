Palermo, Zaccardo: “Baldini con la sua esperienza ha trasformato la squadra”

Il Palermo dopo la vittoria per 1-0 a Padova nella finale playoff di andata ha ipotecato la promozione in Serie B. L'ex difensore Zaccardo, ha detto la sua a pochi giorni dalla sfida di ritorno. "C’è un traguardo alla portata e i giocatori hanno una chance unica: 35mila persone al Barbera ti fanno sentire un giocatore di A, un giocatore vero. Il tecnico Silvio Baldini con la sua grande esperienza ha saputo come intervenire. Il calcio non è una scienza esatta, se credi in un percorso alla fine puoi anche non essere il più forte ma vinci lo stesso. E lui sta ci riuscendo. Sono legato al tecnico del Padova, Massimo Oddo avendo condiviso le emozioni del 2006 al Mondiale in Germania, purtroppo può vincere una sola, ma sia entrambe meritano la B. Io farò il tifo per la mia ex squadra e per un passato che non dimenticherò mai, ma gli ultimi 90’ saranno quelli più duri».