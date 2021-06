Palermo, Zamparini: “Ho messo 100 milioni oltre quelli dati a Sensi”

Il club rosanero cerca nuovi investitori e intanto torna a parlare l'ex patron

Il Palermo cerca nuovi investitori per programmare il rilancio del club. Intanto torna a parlare l'ex presidente Maurizio Zamparini che all'agenzia Italpress ha condiviso un suo pensiero sul futuro del sodalizio rosanero. “Ricordo che la prima volta che arrivai a Palermo i tifosi mi chiedevano ‘portaci in Europa’ e ci siamo andati diverse volte – afferma Zamparini – . Io ho messo dentro nel Palermo 100 milioni del mio, oltre i soldi che ho pagato a Sensi. Ho investito tanto, poi quando nel 2008 c’è stata la crisi non si poteva più sostenere quel livello di perdite di bilancio. Certi giocatori andavano via perché il Palermo non poteva pagarli: Pastore da noi guadagnava 500 mila euro, poi al PSG guadagnava 4 milioni. Avevamo perdite tutti gli anni che dovevano essere coperte dalla proprietà e l’ho sempre fatto. Quando ho lasciato il Palermo, perché me lo hanno strappato, il Palermo nel settore calcio non aveva debiti con nessuno“.