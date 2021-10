Divisione della posta al Menti

Il posticipo di Serie C Girone C tra la Juve Stabia e il Palermo si è concluso a reti bianche. Match equilibrato anche per occasioni da rete anche se i padroni di casa nel finale sono andati vicinissima al gol. Un punto ciascuno al termine del match che muove la classifica dei campani e dei siciliani.