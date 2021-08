Pasquale Marino: “Dall’Oglio centrocampista completo e a Catania…”

L'ex tecnico del Catania traccia un esaustivo ritratto tecnico-tattico del nuovo centrocampista del Palermo di Filippi, Jacopo Dall'Oglio, da lui allenato a Brescia nella stagione 2017-2018

Pasquale Marino ex allenatore del Catania ha parlato a Mediagol.it del nuovo arrivato in casa Palermo Jacopo Dall'Oglio la stagione scorsa a Catania. "L’ho allenato solo per pochi mesi al Brescia insieme anche agli altri ragazzi che adesso sono tesserati al Palermo. Il direttore Castagnini e l’ad Rinaldo Sagramola, invece, hanno avuto modo di condividere trascorsi professionali con lui per molto tempo e hanno imparato a conoscere le qualità del calciatore sia sotto l’aspetto professionale sia sotto quello umano. Dall’Oglio è un centrocampista completo, capace di abbinare qualità alla quantità e in possesso di ottimi tempi di inserimento, per la sua versatilità può essere utile per diversi sistemi di gioco. Nel finale del campionato scorso a Catania ha anche agito da trequartista, può giocare da vertice basso o stare in mezzo in un centrocampo con due intermedi. Può anche fungere ed a mezzala, come detto precedentemente, poiché ha i tempi di inserimento e dinamismo. Jacopo è un calciatore davvero duttile, peculiarità che per un allenatore è senza dubbio una caratteristica piacevole".