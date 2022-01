Pasquato: “Rinnovo poi la B col Trento. Juventus? Grande errore andare a Lecce e lasciare Alex”

L'ex calciatore bianconero ha ammesso qual è stato il suo più grande errore della sua carriera

Redazione ITASportPress

Christian Pasquato attaccante del Trento, ha parlato del campionato della squadra gialloblu' che milita in Serie C e poi anche del suo passato alla Juve a Rttr nel corso della trasmissione Domenica Sport: "Dopo aver giocato da trequartista per anni, mi sta facendo divertire giocare punta qui al Trento perchè sono più vicino alla porta avversaria. Mi piacerebbe avere compagni di reparto il mio amico Juanito Gomez del Legnago e Alessio Curcio del Foggia avendo giocato con lui alla Juventus. La squadra di mister Parlato sta facendo bene e la classifica la guardiamo e siamo contenti della nostra posizione. Mercato? Mi auguro di poter rinnovare e rimanere qui a Trento visto che la società è ambiziosa e ci sono le basi per costruire qualcosa di importante. Ho dato qualcosa sia in campo che fuori avendo 33 anni e tanta esperienza. Non voglio smettere e finchè avrò questa voglia continuerò a giocare e magari in Serie B col Trento".

RUSSIA - Pasquato ha parlato della sua esperienza russa al Krylia Sovetov: "Giocavo nel massimo campionato russo e in questo club avevamo un'ottima organizzazione e mi sono divertito tanto, magari se avessi avuto l'opportunità di giocare in un club top russo sarei rimasto per più tempo in Russia".

JUVENTUS - Pasquato era stato ribattezzato il futuro Alessandro del Piero quando ancora 20enne faceva parte della Juventus. Conte lo fece debuttare anche in estate in alcune partite amichevoli ma poi il calciatore scelse di andare via. "Ho fatto una carriera in prestito e sicuramente questo non ha facilitato il mio percorso. Potevo fare di più e il rimpianto più grosso è stato di aver perso il treno Juve. Ho scelto il Lecce per avere più spazio e col senno di poi sarebbe stato più giusto rimanere a Torino sotto le ali dei campioni ma avevo 20 anni e volevo giocare. Del Piero quando c'era bisogno mi dava sempre il giusto consiglio. E' una persona fantastica e io ho esordito entrando al posto suo alla Juve. Esperienza indimenticabile peccato che abbia deciso di andare via al Lecce, un grande errore".