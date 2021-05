Perugia batte il Feralpisalò e torna in Serie B

Nella 38ª e ultima giornata del girone B di Serie C i biancorossi di Caserta non sbagliano e festeggiano la promozione diretta

Dopo un anno di purgatorio in Serie C, il Perugia torna in Serie B. Grande campionato condotto dalla squadra umbra che nel finale ha avuto la meglio sul Padova. Bravo il tecnico Fabio Caserta che ha saputo gestire la squadra in modo perfetto. Oggi il Perugia ha battuto 2-0 la Feralpisalò ottenendo il primo posto nel girone B. Le reti di Elia e Bianchimano valgono la promozione diretta e rendono vano il successo dei veneti in casa contro la Sambenedettese.

“Complimenti per una vittoria in un girone difficile, combattuto. È da ammirare la caparbietà con cui si è lottato per risalire in serie B. Una grande tradizione calcistica in una città bellissima per il calcio ottiene un grande risultato”. Così dichiara il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che fa arrivare gli auguri al Perugia e prosegue: “Gli auguri si estendono anche al prossimo campionato, affinché sia foriero di gioia e di risultati positivi. Complimenti, complimenti veri per una grande stagione sportiva”.