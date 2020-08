Dopo l’amara retrocessione in Serie C, salta la panchina del Perugia con il divorzio con Massimo Oddo. Questo il comunicato del club: A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo. La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.