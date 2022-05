Pescara, c’è l’ex Catania Delli Carri dietro alcuni investitori

Il Delfino nei prossimi giorni potrebbe cambiare proprietà

Il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani ha confermato che il club interessa a tre gruppi: "Confermo- ha dichiarato il patron del Delfino a Solo Calcio su Rete 8- che Daniele Delli Carri, non solo quest’anno ma anche nel recente passato, ha cercato di darmi una mano per trovare soci o qualcuno che acquistasse la società. Lui conosce tante persone nel mondo del calcio e potrebbe in futuro essere il nuovo ds del Pescara. Questi tre gruppi interessati al Pescara sono conosciuti da Delli Carri. La mia volontà è di cedere il club e stiamo discutendo su alcune cose. Ci sarà un primo step per rilevare alcune quote e poi faremo un accordo scritto per la cessione al 100%. Il Pescara posso assicurare che si iscriverà al prossimo campionato”. Sebastiani ha ammesso che nei prossimi 10 giorni deciderà chi sarà il suo partner ma pare che siano imprenditori australiani. L'ex ds del Catania, Daniele Delli Carri arrivato a Torre del Grifo nella stagione 2014/15, fu coinvolto nell'inchiesta i "Treni del Gol".