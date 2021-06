Pescara, Sebastiani: “Il tecnico sarà Auteri perchè mi ricorda Zeman”

Il presidente del Pescara annuncia il nuovo allenatore

Dopo la risoluzione consensuale con il Bari, il tecnico Gaetano Auteri si trasferisce in Abruzzo dove occuperà la panchina del Pescara. Tra qualche ora il comunicato stampa ma intanto a confermare l'arrivo del 59enne mister siracusano ci ha pensato il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, al TG3 edizione Abruzzo: "Ho scelto Auteri che conoscevo già e qualche anno fa volevo già portare. Di lui mi colpisce il modo di intendere e fare calcio. Mi ricorda il primo Zeman visto a Pescara". Poi in merito al nuovo direttore sportivo, Sebastiani dice: "Io e il vice presidente Bankowski abbiamo parlato con 5-6 direttori sportivi e alla fine abbiamo scelto Luca Matteassi (ex Modena ndr). Il primo incontro c’è stato 15 giorni e le sue idee ci hanno convinto. Bocchetti resta nell’area scouting, mentre il rapporto con Repetto si interrompe. dal momento che abbiamo preso un altro ds”. Luca Matteassi tre giorni fa ha risolto il contratto con il club emiliano, a cui era legato fino a giugno 2022.