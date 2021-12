Pistoiese, il club acquistato da un tedesco

L’imprenditore ha due società a Roma e una terza più grande . Firmato il preliminare, chiusura a metà gennaio

Un'altra società italiana passa di mano a imprenditori stranieri. Dopo nove anni di presidenza Ferrari è giunto il momento del cambio di proprietà alla Pistoiese. Ieri è stato sottoscritto l’accordo preliminare per la cessione delle quote di maggioranza della Holding Arancione srl detenute dalla famiglia Ferrari alle società Digimark Group srl e Omega srl, facenti capo all’imprenditore tedesco Stefan Lehmann. Il presidente Orazio Ferrari ha già provveduto ad informare il sindaco di Pistoia e i soci della Holding. Il passaggio definitivo delle quote è previsto per la metà di gennaio 2022, bisogna preparare la documentazione richiesta per assolvere alla normativa federale riguardante le acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico e provvedere alla sostituzione delle fideiussioni garantite dalla famiglia Ferrari in Lega Pro (circa 650mila euro).