Playoff, a sorpresa la Feralpisalò elimina il Bari. Bene Sudtirol, Renate e Albinoleffe

Si è concluso il primo turno nella fase nazionale dei playoff con le gare di ritorno disputate questo pomeriggio. La sorpresa arriva dallo stadio San Nicola di Bari con la Feralpisalò che è riuscita a portare a casa la qualificazione pareggiando 0-0 dopo il successo dell'andata contro la squadra di mister Auteri. I lombardi non hanno fatto le barricate riuscendo anche a crearsi qualche occasione da rete. Delusione per il Bari che aspirava al salto di categoria e invece si è fermato al primo turno nazionale. Si qualificano l'Albinoleffe, il Renate e il Sudtirol. Da considerare che il Matelica, malgrado i casi di Covid che hanno decimato la squadra (mancava l’allenatore Colavitto, convocati solo 14 giocatori più 4 portieri), si è regolarmente presentato in campo col Renate. Stasera il match Avellino-Palermo.

L’andata del secondo turno sarà domenica 30 e il ritorno mercoledì 2 giugno. Entrano in gioco le seconde: Alessandria (girone A), Padova (B) e Catanzaro (C) saranno teste di serie insieme alla miglior piazzata tra le cinque qualificate di oggi. Domattina ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti. Le semifinali sono domenica 6 e mercoledì 9: sorteggio integrale, senza teste di serie, e stavolta in caso di parità dopo il ritorno ci saranno supplementari e rigori. Lo stesso nella finale di domenica 13 e mercoledì 16.