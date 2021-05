Playoff amari per la Triestina, passa la Virtus Verona anche senza i 13 positivi al Covid

Un gol di Leonardi a 3' dalla fine decide il match del Nereo Rocco

Sorprendente risultato allo stadio Nereo Rocco di Trieste nel match del primo turno playoff di Serie C. La Virtus Verona ha battuto per 1-0 gli alabardati estromettendoli dalla competizione. La sorpresa sta nel fatto che la squadra veneta si è presentata sul terreno della Triestina senza 13 calciatori della rosa positivi al Covid. A decidere il match la rete di Lonardi a tre minuti dalla fine. Una trasferta che alla vigilia era anche stata messa in dubbio dal presidente allenatore Fresco. Ma il calcio dimostra che tutto è possibile. Si torna in campo mercoledì 19 maggio con gara secca. Nel Girone A si affronteranno Pro Vercelli-Juve U23 e Albinoleffe-Grosseto; nel Girone B Feralpisalò-V. Verona e Cesena-Matelica; nel Girone B tocca a Bari-Foggia e Juve Stabia-Palermo.