Playoff, cade il Bari contro la Feralpisalò, il Palermo stende l’Avellino

Le gare di ritorno si disputeranno tra tre giorni

Per i playoff è cominciata la fase nazionale con le cinque partite di andata del primo turno (il ritorno è mercoledì 26 sul campo delle teste di serie). Non sono mancate le sorprese a cominciare dalla sconfitta del Bari contro la Feralpisalò e dell'Avellino a Palermo a 2' dalla fine. Il Matelica nonostante i 4 casi di positività ha resistito in casa contro il Renate. Per il ritorno: se c’è parità di punti e gol passa la testa di serie. Nel secondo turno entrano le seconde (Alessandria, Padova e Catanzaro), teste di serie con la migliore delle 5 qualificate: dopo il sorteggio di giovedì, si gioca domenica 30 e mercoledì 2 giugno. Poi le final four, sempre con andata e ritorno, ma probabilmente col pubblico.