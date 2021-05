Playoff, D’Angelo stende il Palermo e l’Avellino va avanti

Gli irpini superano il turno al termine di una buona gara contro i rosanero

Con un gol di D'Angelo al 34', l'Avellino ha battuto il Palermo per 1-0 centrando la qualificazione al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Al Partenio si è registrato lo stesso risultato del Barbera ma a promuovere i "Lupi" di Braglia il miglior piazzamento in campionato e dunque il fatto di essere testa di serie. Vittoria meritata dell'Avellino che ha attaccato molto in avvio gestendo poi il vantaggio. Qualità e quantità di molti elementi della compagine di Braglia mentre i rosanero hanno giocato una gara inizialmente di attesa puntando sul contropiede. Condotta di gara che non ha premiato la squadra di Filippi che non è riuscita a pareggiare anche per la confusione e la lentezza nel costruire la manovra offensiva e l'Avellino non ha faticato ad arginare gli attacchi e ben controllare le punte del Palermo.