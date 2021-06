Della Latta affonda l’Avellino e porta il Padova in finale playoff

Match ad alta tensione al Partenio con tutti i calciatori ammoniti

CRONACA - Si è partiti dall'1-1 dell'andata al Partenio. Primo tempo combattuto ma come nelle previsioni molto nervoso. Il Padova abbastanza spigliato al Partenio con gli irpini che non hanno avuto un buon approccio, Così al 28' sugli sviluppi di un calcio d'angolo è arrivato il vantaggio degli euganei che hanno colpito con Della Latta che posizionato al centro dell'area ha deviato in rete dopo una deviazione di testa di un compagno di squadra. L'Avellino a testa bassa ha cercato di pareggiare ma il primo tempo si è chiuso con il vantaggio ospite. Nella ripresa stesso canovaccio con il Padova che ha cercato di far male in contropiede e Chirico ha avuto in avvio una colossale occasione fallita per mancanza di lucidità in area di rigore. Finale con l'Avellino arrembante ma per la squadra di Braglia nessun gol e dopo 13 partite di fila arriva il primo ko interno. Si ferma qui la corsa dei Lupi mentre in finale va il Padova.