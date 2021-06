Playoff, Kresic illude il Padova poi Maniero rimette in carreggiata l’Avellino

Il ritorno a campo invertito mercoledì prossimo

Iniziata nel pomeriggio, con l’andata delle semifinali, la volata che il 16 giugno vedrà festeggiare la quarta promossa in Serie B. Alle 17.30 il primo incontro risoltosi con la vittoria esterna dell'Alessandria sul terreno dell'Albinoleffe per 2-1. Alle 20.45 il big match dell’Euganeo tra Padova e Avellino (seconda del girone B contro terza del girone C), finito con il risultato di parità 1-1. Al gol di Kresic nel primo tempo di testa sugli sviluppi di un corner, ha risposto a inizio ripresa Maniero che ha trovato la rete dopo la respinta del portiere Dini su un rigore battuto dallo stesso centravanti irpino. Meglio il Padova nel primo tempo, ma poi la squadra di Braglia ha saputo trovare le contromisure chiudendo gli spazi a Ronaldo e Chirico. Veneti che sono anche calati vistosamente nella ripresa perdendo anche la lucidità e l'Avellino per poco non ne ha approfittato per ribaltare il risultato. Due brividi per l'Avellino nei minuti di recupero per due occasioni una dopo l'altra dei patavini. Il ritorno delle due partite è in programma mercoledì, a campi invertiti. In caso di parità di gol dopo 180’, spazio a supplementari ed eventuali rigori senza privilegi derivanti dalla classifica.