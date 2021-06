Playoff, Padova-Alessandria: le formazioni ufficiali

Match di andata della finale playoff per decedere la quarta squadra che andrà in B

Tra poco in campo per la finale playoff Serie C Padova e Alessandria. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.00. La sfida sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due partite, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ed eventualmente saranno eseguiti i calci di rigore. La finale dei playoff stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana.