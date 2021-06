Playoff, Ronaldo salva il Padova. A.Leffe fa fuori il Catanzaro. Ok Avellino e Alessandria

Partite in equilibrio fino alla fine in questa fase finale

Si è chiusa la fase nazionale dei playoff con le quattro partite di ritorno del secondo turno che hanno stabilito i nomi delle semifinaliste per la B. C’è in ballo l’ultima promozione e le quattro squadre passate alla final four si avvicinano alla meta. Non sono mancate le sorprese come quella del Padova che dopo aver vinto sul campo del Renate 3-1 ha perso in casa con lo stesso risultato riuscendo con un gol di Ronaldo a qualificarsi nei minuti finali. Altro clamoroso ko interno quello del Catanzaro eliminato dall'AlbinoLeffe che è passato per 1-0 sul terreno dei calabresi. Avellino, unica squadra del girone meridionale, si è qualificata a Bolzano perdendo 1-0 con il Sudtirol. Passa l'Alessandria che ha battuto in casa la Feralpisalò. Le partite sono state giocate con parte del pubblico con il 25% della capienza fino a un massimo di mille persone.