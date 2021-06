Playoff Serie C, colpo Alessandria: 2-1 in casa dell’Albinoleffe

I piemontesi intravedono il passaggio del turno

L'Alessandria piazza un colpo importante durante i playoff. I piemontesi si impongono nell'andata del confronto con l'Albinoleffe, passando in casa degli avversari per 2-1. Un successo di misura, ma dall'enorme peso nel confronto generale tra le due squadre. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, l'Alessandria ha trovato la rete del vantaggio al 67': Celia fa sponda per Arrighini che da distanza ravvicinata non sbaglia. Poco dopo arriva anche il raddoppio. Cross dalla destra di Di Quinzio, irrompe Giorno in area, che anticipa tutti e deposita il pallone in rete. L'Albinoleffe riapre tutto nel finale con Giorgione ma non basta per pareggiare.