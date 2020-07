Playoff Serie C fase Nazionale streaming e diretta, dove vedere le partite: data e orario

Il Playoff Serie C entra nel vivo: debuttano le terze, oltre alla Juventus U23 che per la prima volta insegue la Serie B. Sempre due risultati su tre al 90’ a favore di chi gioca in casa, le vincenti entrano tra le prime 8. Le gare di questa sera vedranno impegnate proprio la Juventus U23-Padova; Carpi-Alessandria, Renate-Novara, Monopoli-Ternana e Potenza-Triestina. Dopo gli accoppiamenti delle scorse ore, finalmente la parola passa al campo.

Playoff Serie C, tutte le ultime sulle partite

Il pezzo forte è offerto indubbiamente dalla partita di Alessandria dove la Juventus U23 si ritroverà contro… Ronaldo, il brasiliano che ha già fatto male in precedenza portato avanti la squadra di Mandorlini. Il tecnico della Juventus Pecchia, già destinato a passare la mano a Pirlo, vuole ancora lasciare il segno dopo la Coppa Italia e punterà forte su Fagioli e Rafia. Carpi-Alessandria vede i padroni di casa con un ipotetico vantaggio: se passa, gioca la prossima in casa evitando le seconde. Inoltre l’Alessandria a Carpi non ha mai vinto. Renate-Novara è la sfida della sorpresa. Padroni di casa guidati da Aimo Diana che vogliono stupire e non hanno nulla da perdere. E se parliamo di novità e squadre inedite, anche il Monopoli, impegnato contro la Ternana vuole continuare a fare bene. La Ternana è alla quarta partita, tra coppa e playoff: potrebbe essere più rodata. Ultima, ma non meno importante, la sfida tra Potenza-Triestina con gli ospiti che sono gli unici ad aver vinto fuori casa (contro il Südtirol) e che dovranno ripetersi per andare avanti.

Dove vedere le partite in streaming e diretta tv

Tutte le partite del Playoff Serie C saranno trasmesse in diretta streaming su Eleven Sports. Infatti Eleven Sports è la piattaforma che detiene i diritti dei campionati di Serie C. Il ticket annuale per vedere le partite di Serie C, comprende tutte le gare di campionato dei vari gironi, compresi play out e play off. Sarà possibile ovviamente vedere ogni match in diretta streaming. Per farlo, sarà necessario collegarsi al sito www.elevensports.it oppure scaricare l’app ufficiale tramite PC, smartphone o tablet, seguendo poi le indicazioni per acquistare un pacchetto oppure la partita singola. L’unica partita visibile in chiaro sarà Monopoli-Ternana che verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport.

Qui il programma completo delle partite:

Monopoli-Ternana ore 20.45 Rai Sport

Juventus Under 23-Padova ore 20.30

Carpi-Alessandria ore 20.30

Renate-Novara ore 20.30

Potenza-Triestina ore 20.30

