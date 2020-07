Playoff Serie C: gli accoppiamenti del terzo turno

Sorteggiati gli accoppiamenti per le gare del terzo turno del Playoff Serie C che si disputeranno giovedì 9 luglio. Cinque le partite che andranno in scena per quella che corrisponde alla prima Fase Nazionale. Gara secca, dieci squadre in corsa: le sei che hanno passato il turno precedente e le quattro che entrano in questa fase.

Le protagoniste saranno Novara, Triestina, Padova, Ternana, Potenza, Renate, Carpi, Monopoli e Juventus Under 23 (entrata ora dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C). Da queste partite ci saranno le cinque vincitrici che passeranno il turno, nel quale si aggiungeranno anche le tre seconde del torneo (Carrarese, Reggiana e Bari). Di seguito, ecco i sorteggi e gli accoppiamenti:

Carpi-Alessandria

Monopoli-Ternana

Juventus-Padova

Renate-Novara

Potenza-Triestina

