Playoff Serie C: gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale

Tutti gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale del Playoff Serie C

Sono Padova , Reggiana , Catanzaro , Palermo , Feralpisalò, Virtus Entella , Monopoli e Juventus U23 le squadre che si affronteranno nel Playoff Serie C secondo turno nazionale .

Dopo le partite delle fasi precedenti, in questi minuti è andato in scena il sorteggio con gli accoppiamenti per la seconda fase nazionale.