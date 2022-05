Playoff Serie C: programma, orario partite e dove vederle

Il programma con le gare del Playoff Serie C

Lo spettacolo della Serie C continua. Da oggi il via al Playoff Serie C con le partite del primo turno dei vari gironi che apriranno poi il lungo cammino fino alla fase finale che si concluderà il prossimo 12 giugno.

Ma come funziona? Il primo turno a gironi, che vedrà nel girone A le squadre classificatesi dalla sesta alla undicesima posizione, nei gironi B e C le formazioni classificatesi dalla quinta alla decima, avrà inizio oggi domenica 1 primo maggio. Successivamente ci sarà il secondo turno a gironi in cui entreranno in gioco le squadre classificatesi tra il 2° e il 5° posto. Poi due fasi nazionali (1° e 2° turno), fino alle Final Four e alla finalissima in programma il 12 giugno.