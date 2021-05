Playoff Serie C, risultati e marcatori

Non sono mancate le sorprese in questo primo turno

Giocate oggi le sette gare playoff di Serie C, con il Grossetto che passa a Lecco e Juventus che elimina la Pro Patria. Bene il Palermo contro il Teramo mentre il Foggia esulta a Catania. Vittorie interne, con qualificazione annessa, per Albinoleffe e Matelica. Pari che vale il passaggio del turno per la Juve Stabia.