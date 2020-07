Playoff Serie C secondo turno fase nazionale in streaming e diretta, dove vedere le partite oggi

Tutto è pronto per i Playoff Serie C secondo turno fase nazionale. Inizia il momento più duro e delicato degli spareggi che mettono in palio un posto nel prossimo campionato di Serie B 2020-2021. Dopo le sfide del terzo turno, oggi si giocheranno i quarti di finale con in campo le squadre arrivate al secondo posto nella classifica della regular season.

Per questa fase, entrano dunque in gioco la Carrarese, il Bari e il Reggio Audace, inserite per la prima volta nell’urna del sorteggio che ha determinato gli accoppiamenti per i quarti di finale nonché il cammino verso la finalissima che si disputerà il 22 luglio.

Playoff Serie C, dove vedere tutte le partite in diretta streaming

Come sempre, tutte le partite del Playoff Serie C verranno trasmesse in diretta streaming da Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C. La sfida prevista sulla Rai per questo turno è quella tra Reggio Audace-Potenza. Le restanti gare saranno visibili in diretta streaming su Eleven Sports: basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o i pacchetti disponibili.

La rivale della vincente tra Bari e Ternana sarà una tra Carrarese e Juventus Under 23 il cui fischio d’inizio è previsto alle 20,30. Sull’altro lato del tabellone spicca la sfida tra Reggio Audace e Potenza che come detto sarà trasmessa sui RaiSport dalle 20,45. Chi la spunterà dovrà vedersela con la vincente tra Carpi e Novara.

Questo il tabellone con tutte le sfide in programma oggi:

Quarti di finale (13 luglio)

1) REGGIO AUDACE-POTENZA (20.45)

2) CARPI-NOVARA (20.30)

3) BARI-TERNANA (20.30)

4) CARRARESE-JUVENTUS U23 (20.30)

Semifinali (17 luglio)

VINCENTE 1-VINCENTE 2

VINCENTE 3-VINCENTE 4

