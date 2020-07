Playoff Serie C semifinali: dove vedere le partite in streaming e diretta tv oggi

Playoff Serie C le semifinali. Questa sera, venerdì 17 luglio, si fa sul serio con la volata che porterà alla finalissima per andare in Serie B. Vietato sbagliare. Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese scenderanno in campo per darsi battaglia dopo aver superato i rispettivi rivali nel turno precedente.

Playoff Serie C: le partite

Nessuno vantaggio per chi gioca in casa se non il conoscere meglio il proprio campo. Questa volta, dopo i novanta minuti regolamentari, in caso di parità, ci saranno prima i supplementari poi, eventualmente, i rigori. In palio il passaggio alla finalissima di mercoledì che decreterà chi verrà promosso in Serie B.

I favori del pronostico vanno verso una finale tra Reggio Audace e Bari ma il calcio regala sempre sorprese. Per quanto riguarda la sfida tra Bari e Carrarese, nel turno precedente il Bari ha eliminato la Ternana, in un match dalle mille scintille. Per quanto riguarda gli avversari, invece, ottimo il successo contro la Juventus U23.

L’altra sfida vedrà la Reggio Audace opporsi al Novara. I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 interno contro il Potenza che ha dato l’accesso alla semifinale. I piemontesi, invece, hanno affrontato tre turni: il pareggio interno contro l’Albinoleffe e le vittorie in trasferta contro il Renate e contro il Carpi.

Queste le probabili formazioni delle due partite:

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Scavone, Bianco, Hamlili; Laribi; Simeri, Antenucci.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Valietti, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Pasciuti; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino.

E l’altra sfida:

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Costa, Rozzio; Libutti, Rossi, Varone, Favalli; Serrotti; Scappini, Kargbo.

NOVARA (4-3-2-1): Lanni; Cassandro, Sbraga, Bove, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Schiavi; Piscitella, Gonzalez; Pinzauti.

Dove vedere i Playoff Serie C in streaming e diretta tv

Come sempre, tutte le partite del Playoff Serie C verranno trasmesse in diretta streaming da Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C. La sfida prevista sulla Rai per questo turno è quella tra Bari-Carrarese che verrà trasmessa a partire dalle 20.45 su Rai Sport. Per quanto riguarda Reggio Audace-Novara, invece, la partita sarà visibile dalle 20.30 in diretta streaming su Eleven Sports: basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o i pacchetti disponibili.

Questi gli orari delle due semifinali in programma oggi 17 luglio:

Reggio Audace-Novara: ore 20.30

Bari-Carrarese: ore 20.45 (diretta tv su Rai Sport)

