Playoff Serie C sorteggiati gli accoppiamenti: si parte domenica 23 maggio

Tutte le sfide in programma

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il primo turno dei playoff nazionali di Serie C. Il sorteggio prevedeva cinque teste di serie – Renate, Südtirol, Avellino, Modena e Bari – e le altre che hanno passato le fasi iniziali dei playoff, ovvero Palermo, Pro Vercelli, Albinoleffe, FeralpiSalò e Matelica .

In questi minuti sono stati resi noti tutti gli accoppiamenti. Con un comunicato apparso sul sito della Lega Pro e un messaggio sui social, precisamente su Twitter, ecco la lista delle partite in programma:

Come noto, il playoff Serie C partirà domenica 23 maggio con la gara d’andata, mentre il ritorno, in casa delle teste di serie, avverrà mercoledì 26 maggio.