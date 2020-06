Playout Serie C in diretta e streaming, dove vedere le gare oggi

Playout Serie C, oggi al via le partite che vedranno protagonista le squadre per la lotta alla permanenza in Lega Pro. Girone A, Girone B e Girone C, tutte in campo dalle 17.30 in poi per una serata all’insegna del grande calcio.

Playout Serie C: dove vedere le partite in diretta e streaming

Si giocano oggi 27 giugno le sfide d’andata che vedranno protagoniste ben 12 squadre. La speranza è una sola: rimanere agganciati alla Lega Pro e non retrocedere. I Playout Serie C, così come i playoff verranno trasmessi in diretta e streaming da Eleven Sports Italia che ne ha acquistato i diritti. Ricordiamo che delle 12 squadra impegnate, saranno sei quelle che alla fine retrocederanno.

Il programma

Questo l’intero programma delle gare di oggi 27 giugno:

17.30 – Pianese-Pergolettese: Eleven Sports

17.30 – Arzignano-Imolese: Eleven Sports

18.00 – Rende-Picerno: Eleven Sports

18.30 – Fano-Ravenna: Eleven Sports

19.00 – Bisceglie-Sicula Leonzio: Eleven Sports

20.00 – Olbia-Giana Erminio: Eleven Sports

OGGI LA FINALE DI COPPA ITALIA SERIE C