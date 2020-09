Polveriera Trapani: giocatori non si allenano, tifosi traditi e campionato che rischia già di essere falsato. Ghirelli se ci sei batti un colpo

A soli dieci giorni dal debutto in campionato di Serie C, il Trapani è ancora all’anno zero. Nessun allenamento, nessun tecnico, organico ridotto ai minimi termini, impossibilità di rispettare il protocollo sanitario della Figc. La squadra granata dovrà affrontare la Casertana il 27 settembre ma con quale spirito e con quali giocatori? Tutto resta un vero mistero. Questa mattina allo stadio Provinciale per i calciatori del Trapani l’ennesima doccia gelata. Sono stati convocati ma poi hanno dovuto fare rientro a casa sempre per il solito problema: non erano presenti i dipendenti a far osservare il protocollo sanitario Figc. Perchè? I dipendenti hanno proseguito con il proprio sciopero per il ritardo del pagamento di tre mensilità. Chi dovrà pagarli? Alivision ha annunciato che il nuovo proprietario è l’imprenditore romano Gianluca Pellino ma pare che questo passaggio di consegne non sia ancora ufficiale. Alvision, martedì sera, prima di cedere nel giorno seguente a Gianluca Pellino, pare abbia nominato un nuovo consiglio di amministrazione del Trapani. Insomma un vero caos in salsa granata mentre da Firenze dal quartier generale della Lega Pro il silenzio è totale. Il presidente Ghirelli che ha sempre dichiarato di guardare agli interessi della Lega Pro e di ribadire che il calcio deve andare incontro al sentimento popolare, sa benissimo che Trapani-Casertana del 27 settembre rischia di essere una partita con il finale già scritto. Dunque un campionato di Serie C che rischia di essere falsato ancora prima di cominciare.