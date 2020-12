Potenza, Capuano: “Catania vinto senza fare un tiro in porta e Raffaele mi ha fatto un furto”

Il tecnico del Potenza Capuano ha giudicato in sala stampa la sconfitta per 1-0 casalinga contro il Catania. “Abbiamo fatto una buona prestazione ma siamo usciti a mani vuote dal campo. Un risultato bugiardo che non ci premia. Oggi meritavamo noi di vincere visto che abbiamo perso senza aver subito un tiro in porta. Ha deciso Sarao ma la punizione era nostra e non per il Catania. In tanti anni di calcio non mai visto cose del genere. Non abbiamo concesso una giocata al Catania e a 7’ dalla fine abbiamo preso gol ma il nostro portiere è rimasto inoperoso per 90′. Perdere così è dura con squadra viva. Il tecnico del Catania Raffaele ,mio amico, mi ha fatto un furto”.