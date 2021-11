Potenza lamenta torti a Catania e chiede scuse dall’arbitro. Pubblicata foto

Furiosa la dirigenza lucana dopo la direzione di gara dell'arbitro che ha diretto il match con il Catania

Il Potenza a fine gara dopo il ko contro il Catania per 2-1 ha attaccato l'arbitro Ricci che ha diretto il match dei lucani al Massimino. Questo il comunicato della Società letto dal responsabile dell'ufficio stampa nello spogliatoio dell'impianto catanese: "Il Potenza Calcio è in silenzio stampa perché non si riesce a commentare un arbitraggio che, secondo la società, e ai limiti del decente. L'arbitro di oggi secondo il Potenza ha fortemente condizionato il risultato e ne è dimostrazione il netto fuorigioco di oltre 2 metri in occasione della rete del vantaggio del Catania giunta al quarantasettesimo. La società è incredula per l’arbitraggio subito e non è il primo torto dall’inizio dell’anno e siamo stati sempre in silenzio ma non riusciamo a subire passivamente torti di questo genere c’è un limite alla decenza e al decoro. Oggi è andata in onda una brutta pagina di sport che non dà il buon esempio ai ragazzi; non si può dare un rigore come quello che abbiamo detto poc’anzi al quarantasettesimo, con un fuorigioco netto, a ciò si aggiungono 8 ammonizioni contro il Potenza Calcio, il 95% di punizioni in favore del Catania che è contro ogni statistica e ci ricorda il precedente della partita dello scorso anno contro la Virtus Francavilla dove ci furono due espulsi, oltre a un giocatore e alcuni tra cui l’allenatore Somma e il presidente Caiata. Precisiamo che non c’è niente contro il Catania che ha giocato la sua partita sul campo e ha meritato la vittoria però un arbitraggio del genere è un arbitraggio che il Potenza Calcio non riesce a tollerare. Crediamo nella buona fede degli arbitri ma ci aspettiamo delle scuse perché la situazione sta diventando imbarazzante".