Premio Gentleman Lega Pro a Kevin Magri del Campobasso che in campo…

Un bel gesto che merita un grande premio

Il gesto di Fair Play di Magri avvenne il 26/9/2021 durante la partita Campobasso-Fidelis Andria, valida per il girone C di Lega Pro: Al 63′, e sullo 0-1 ospite, i padroni di casa del Campobasso trovarono il gol del pareggio con Tenkorang dopo un’interruzione di gioco causa infortunio per cui l’Andria chiedeva la restituzione del pallone. ll Campobasso aveva segnato un gol di cui non essere fieri: il giovane Tenkorang aveva infatti realizzato un gol con la squadra avversaria ferma e in attesa della restituzione del pallone messo fuori per consentire l’ingresso dei sanitari in campo. Il centrocampista rossoblù esultava in buona fede, perché probabilmente non aveva ben compreso la dinamica del gioco, in particolare la questione della rimessa laterale. I pugliesi circondarono subito l’autore del gol lamentandosi per la sua distrazione.