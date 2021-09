Pro Sesto, esonerato Antonio Filippini: a suo posto Di Gioia

Antonio Filippini non è più l'allenatore della Pro Sesto: la società lo ha sollevato dall'incarico

L'avventura di Antonio Filippini da tecnico della Pro Sesto si è conclusa oggi. L'ex centrocampista, infatti, è stato esonerato dalla società, come confermato dalla nota diffusa dal club: "La Pro Sesto 1913 comunica di aver sollevato Antonio Filippini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per l’attività sin qui svolta. La Prima Squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore in seconda, Stefano Di Gioia". Filippini conclude un'esperienza iniziata il 29 marzo, quando la Pro Sesto era in piena zona retrocessione in Serie C. Quindi la risalita prodigiosa, evitando anche di finire nella mischia dei playout.