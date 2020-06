Reggina, il presidente Gallo esulta: “Abbiamo vinto il campionato”

La Reggina conquista la promozione in Serie B. Un traguardo ambitissimo dall’inizio della stagione, dominata dagli amaranto che si trovavano in testa al loro girone in Lega Pro al momento dell’interruzione del campionato per via dell’emergenza Coronavirus. La Figc, oggi, ha deciso di promuovere le capolista dei vari raggruppamenti di Serie C senza dover far riprendere la stagione per assegnare aritmeticamente il primato. Il presidente Luca Gallo ha voluto commentare la bella notizia attraverso i canali ufficiali del club calabrese: “Volevo essere io per primo a dare questa notizia a tutti i tifosi. Siamo in Serie B, l’anno prossimo giocheremo di sabato. La Reggina ha vinto il campionato, sono felice di comunicarvi questa notizia”.