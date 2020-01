Reggina, pari con il Bari. Denis è una furia: “Match rubato come all’andata”

La Reggina vede sfumare una vittoria certa contro il Bari. I biancorossi strappano il pari proprio nel finale, complice una rete contestata dagli amaranto. E le polemiche non si sono placate nemmeno nel dopo gara. L’attaccante argentino German Denis si è scagliato senza mezzi termini contro l’arbitraggio. Queste le sue parole riportate da tuttoreggina.com: “Sinceramente è difficile fare un’analisi di questa gara. Ci hanno letteralmente rubato la partita come all’andata. E’ scandaloso subire un gol con due metri di fuorigioco. Lo hanno visto dalla panchina, si è visto nettamente. Noi in settimana non pettiniamo le bambole. L’arbitro, se vuole fare questo mestiere, deve esserne all’altezza